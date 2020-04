Covid | Pontecagnano Faiano | avviati i test sulla popolazione

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 29 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoSono 620 i cittadini diche hanno chiesto di sottoporsi, da questa mattina, allo screening volontario per verificare il possibile contagio da coronavirus. Dopo la manifestazione d'interesse diffusa dall'amministrazione comunale guidata dal sindaco Giuseppe Lanzara in molti hanno colto l'opportunità di fare la verifica che viene realizzata grazie ad un'intesa con l'Istituto zooprofilattico di Napoli. Lo screening è partito stamattina presso l'ex tabacchificio Centola. L'esito si conoscerà soltanto tra qualche giorno ed aiuterà a capire quanti asintomatici si nascondono nella, in vista della fase due con la riapertura.