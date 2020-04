Coronavirus: reati in forte calo a Marzo, crollato anche il numero di omicidi [DATI] (Di mercoledì 29 aprile 2020) Con l’emergenza Coronavirus in Italia è stato registrato un forte calo dei delitti, che a Marzo segnano un -66,6% rispetto allo stesso mese dell’anno scorso: a fare il punto è il report sulla delittuosità in Italia elaborato dalla Direzione centrale della polizia criminale del Dipartimento della pubblica sicurezza, che registra 68.069 reati compiuti nel nostro Paese lo scorso mese rispetto ai 203.723 delitti compiuti nel Marzo 2019. Calano in particolare lo sfruttamento della prostituzione (-72,9%), le violenze sessuali (-72,5%), i furti (-72,2%), le rapine in uffici postali (-77,3%) mentre una diminuzione meno marcata si nota per altri reati quali le rapine in genere (-59,9%), i delitti informatici (-49,9%) e quelli inerenti agli stupefacenti (-46,1%). Una diminuzione inferiore, tra Marzo di quest’anno e quello del 2019, si nota per i reati ... Leggi su meteoweb.eu Sentenze creative in aiuto dei boss. In bilico i domiciliari a Cutolo. Bufera per i 34 mafiosi scarcerati grazie all’emergenza Coronavirus

Coronavirus - Claudia Gerini racconta la sua quarantena : “Anche dalla noia possono nascere spunti creativi”

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus reati Coronavirus, la giustizia è dimenticata ma le Procure non restano inerti di fronte ai reati La Repubblica Partinico, mascherine vendute con un rincaro del 235%: scatta il sequestro

I finanzieri della compagnia di Partinico hanno sequestrato 520 mascherine in tessuto vendute a prezzi esorbitanti e denunciato l’amministratore di un’impresa operante nel commercio all’ingrosso di pr ...

Coronavirus, Irene Pivetti indagata a Siracusa per importazione mascherine non a norma – VIDEO

L’ex presidente della Camera Irene Pivetti è indagata dalla Procura di Siracusa per importazione e distribuzione di mascherine non a norma Irene Pivetti, ex presidente della Camera, attualmente è inda ...

