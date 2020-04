Coronavirus, da Neuromed un ‘ospedale virtuale’ per i malati di Parkinson (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – Usare le tecnologie telematiche per mantenere i contatti con le persone con Parkinson anche in questa fase di emergenza Coronavirus, rispondere alle loro domande in diretta e seguirli nei percorsi di attività fisica attraverso vere e proprie classi virtuali. Sono questi i punti fondamentali dell’iniziativa che il Centro per lo studio e la cura della malattia di Parkinson dell’Irccs Neuromed di Pozzilli (Is) e l’Associazione ParkinZone stanno portando avanti in quello che rappresenta un innovativo progetto di medicina partecipativa, nel quale gli stessi pazienti sono protagonisti anche della realizzazione tecnica ().In dettaglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20, i pazienti si collegano con clinici ed esperti per seguire sessioni di ‘question time’ (QT) su temi ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - Neuromed : Sfingolipidi - molecole anti-infiammatorie. Lo studio sul British Medical Journal

Coronavirus - da Neuromed al via progetto di neuroriabilitazione a distanza

Coronavirus : da Neuromed al via progetto di neuroriabilitazione a distanza (Di mercoledì 29 aprile 2020) Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) – Usare le tecnologie telematiche per mantenere i contatti con le persone conanche in questa fase di emergenza, rispondere alle loro domande in diretta e seguirli nei percorsi di attività fisica attraverso vere e proprie classi virtuali. Sono questi i punti fondamentali dell’iniziativa che il Centro per lo studio e la cura della malattia didell’Irccsdi Pozzilli (Is) e l’Associazione ParkinZone stanno portando avanti in quello che rappresenta un innovativo progetto di medicina partecipativa, nel quale gli stessi pazienti sono protagonisti anche della realizzazione tecnica ().In dettaglio, tutti i giorni dal lunedì al venerdì, dalle 19 alle 20, i pazienti si collegano con clinici ed esperti per seguire sessioni di ‘question time’ (QT) su temi ...

TV7Benevento : Coronavirus, da Neuromed un 'ospedale virtuale' per i malati di Parkinson... - AnsaMolise : Coronavirus: Neuromed, bene Governo che segue scienziati - AnsaMolise : Coronavirus:Neuromed, Sud non abbassi guardia,pericolo resta - isNews_it : Coronavirus, un ‘ospedale virtuale’ per le persone con Parkinson: l’iniziativa targata Neuromed -… - ildenaro_it : #Coronavirus, #allarme @NeuromedIRCCS e @FondazioneNeuro: Il #Sud non abbassi #guardia, il #pericolo resta -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Neuromed Coronavirus: Neuromed, bene Governo che segue scienziati - Notizie - Molise Agenzia ANSA Coronavirus, da Neuromed un 'ospedale virtuale' per i malati di Parkinson

Usare le tecnologie telematiche per mantenere i contatti con le persone con Parkinson anche in questa fase di emergenza coronavirus, rispondere alle loro domande in diretta e seguirli nei percorsi di ...

Coronavirus, un 'ospedale virtuale' per le persone con Parkinson: l'iniziativa targata Neuromed

Se ne sono serviti i clinici del Centro per lo Studio e la Cura della malattia di Parkinson del Neuromed che, in collaborazione con l'associazione ParkinZone, hanno dato vita ad una iniziativa, quella ...

Usare le tecnologie telematiche per mantenere i contatti con le persone con Parkinson anche in questa fase di emergenza coronavirus, rispondere alle loro domande in diretta e seguirli nei percorsi di ...Se ne sono serviti i clinici del Centro per lo Studio e la Cura della malattia di Parkinson del Neuromed che, in collaborazione con l'associazione ParkinZone, hanno dato vita ad una iniziativa, quella ...