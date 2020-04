Asteroide del 29 aprile 2020: come vederlo in streaming e quando (Di mercoledì 29 aprile 2020) Oggi, 29 aprile 2020, l'Asteroide 1998 OR2, passerà a 6,3 milioni di chilometri di distanza dalla Terra e sarà possibile ammirarlo senza paura che ci colpisca: come vederlo in streaming e quando. L'Asteroide 1998 OR2 passerà oggi, 29 aprile 2020, "vicino" alla Terra, abbastanza da poterlo ammirare, anche se non proprio a occhio nudo. come vederlo in streaming e quando? L'ora italiana del suo passaggio è mezzogiorno quasi in punto ma la diretta streaming non ci sarà prima del tramonto. come vederlo in streaming Chiariamo subito che, al contrario degli allarmi scattati qualche mese fa, l'Asteroide 1998 OR2, nonostante le imponenti dimensioni (un diametro di 2 chilometri), non impatterà con la Terra: la distanza a cui transiterà dal nostro pianeta è pari a 6,3 milioni di chilometri, vale a dire quasi 18 ... Leggi su movieplayer Asteroide enorme sfiorerà la Terra questa settimana : la foto della Nasa

Requisiti per vedere l’asteroide del 29 aprile vicino alla Terra

