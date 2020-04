Affitti: ecco i moduli da riempire per richiedere il contributo del Comune, entro il 18 maggio (Di mercoledì 29 aprile 2020) Si avvicina il 18 maggio, ultimo giorno utile entro il quale poter inoltre al Comune di Roma la domanda per il contributo affitto, riservato anche a chi abita in case Ater o del Comune. A tal proposito, visto la ‘confusione’ (bandi pubblicati in ritardo, modulistica ‘fantasma’) che nei giorni passati ha creato mille problemi a quanti intenzionati a presentare la richiesta, il responsabile casa del Pd, Yuri Trombetti, mette a disposizione i moduli da stampare e compilare. eccoli i moduli per la domanda da compilare Come funziona: tutto quello che c’è da sapere Max L'articolo Affitti: ecco i moduli da riempire per richiedere il contributo del Comune, entro il 18 maggio proviene da Italia Sera. Leggi su italiasera Dl Aprile : ecco 10 mld ‘cash’ dal governo per le imprese - 2 per pagare bollette e affitti

Roma - nuove regole per affitti e locazioni transitorie : ecco le novità

Ultime Notizie dalla rete : Affitti ecco Coronavirus Siena, contributi per gli affitti: ecco il bando. Chi può partecipare. Scarica la domanda Corriere di Siena Piano affitti. L’intervento dei Consiglieri M5S Ragusa

Perché non trovare un sistema che consenta, al pari di altri Comuni, di garantire l’adozione di un piano di pagamento degli affitti, sia per i privati che per i conduttori di attività commerciali? Chi ...

Strutture per anziani al vaglio dei carabinieri dei Nas in tutt'Italia. Dalla Calabria alla Sicilia, dall'Abruzzo alla Sardegna i militari hanno verificato la presenza dei requisiti igienico-sanitari ...

