Stefano Boeri | Da Genova una lezione poderosa ma non automatica per il post Covid-19

Leggi su huffingtonpost

(Di martedì 28 aprile 2020) “Il nuovo Ponte didi Renzo Piano”, che arriva negli stessi giorni in cui il Paese prova a uscire dalla pandemia del-19, “ha un valore simbolico molto potente e molto profondo. Non solo la tecnica e la politica che vogliono riparare una lacerazione, ma il segno di un Paese che in questi mesi drammatici e complicati è comunque riuscito a non perdere il filo”. Eppure ladi metodo che arriva dalla vicenda del () Morandi “non è”, non è applicabile senza se e senza ma. Per, che sta realizzando il cosiddetto “sottoponte”, il nuovo sistema di parchi e spazi pubblici che correrà sotto le campate di Renzo Piano, tentativo di una ricucitura urbana tra le due sponde della vallata, “il Morandi racchiudeva diversi livelli di significato. Era il simbolo ...