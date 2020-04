Solofra | sei le persone guarite da Covid-19 | l’annuncio del sindaco Vignola

(Di martedì 28 aprile 2020) Tempo di lettura: < 1 minuto(Av) – Continuano ad aumentare i guariti da-19 in Irpinia. E’ il caso del comune di, dove ilMichele, ha annunciato altre sei guarigioni. Ecco la nota pubblicata su Facebook: “Questa mattina abbiamo ricevuto comunicazione che altri 6 nostri concittadini, che hanno seguito la terapia presso il loro domicilio, hanno superato entrambi i test di controllo e sono risultati negativi al-19. Siamo felici per tutti i nostri concittadini. Al momento sono 18 ini che hanno sconfitto il Coronavirus. E’ fatto obbligo rimanere a casa”. L'articolo, sei leda-19: l’annuncio delproviene da Anteprima24.it.

