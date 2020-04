Simona Izzo accusa Aida Nizar: “Bufala arresto? L’hai inventata tu” (Di martedì 28 aprile 2020) Nei giorni scorsi si sono diffusi i rumors secondo i quali Aida Nizar sia stata fermata dalla Polizia in Spagna in seguito ad un aggressione nei confronti del compagno. Si è parlato di una lite furiosa, terminata con minacce da parte della gieffina armata di coltello. Poi a gran voce la Nizar ha smentito i rumors, dichiarando di essere stata calunniata. Disposta anche a procedere per vie legali, il ciclone spagnolo ha gridato alla bufala. Ma adesso a replicare arriva Simona Izzo la cui tesi indica Aida stessa come autrice di tutta questa montatura. Le accuse della Izzo, in collegamento da Barbara D’Urso, hanno provocato nella spagnola una reazione incontrollata: è scoppiata a piangere. Le ragioni di Aida Nizar Dalla penisola iberica all’Italia, la notizia di un fermo di Aida da parte della polizia, è giunta con gran clamore. Ma lei a Live ... Leggi su thesocialpost Simona Izzo - dal matrimonio con Venditti a Tognazzi : tutto sulla vita dell’attrice

Aida Nizar in lacrime si difende dall’accusa di aver minacciato il fidanzato con un coltello ma scatta la lite trash con Simona Izzo che chiosa : “È pazza - diabolica!”

