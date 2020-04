Sapevate che Gigi D’Alessio è già nonno? La nipote Noemi ha 13 anni ed è bellissima [FOTO] (Di martedì 28 aprile 2020) Il grande Gigi è già nonno Negli ultimi giorni Gigi D’Alessio è tornato al centro del gossip perché è stato svelato il presunto motivo della rottura con Anna Tatangelo. Inoltre è stata menzionata la sua ex moglie, Carmela Barbato. E proprio quest’ultima e il cantautore napoletano hanno messo al mondo tre figli. Il primogenito Claudio di 34, Ilaria che ne ha 28 e Luca di 17 anni. Claudio è il più noto e ha fatto molto parlare di sé a causa delle sue vicende amorose. Il cantante partenopeo è padre anche di Andrea, nato nel 2010, frutto dell’amore con l’ormai ex compagna Anna. Il primo figlio di D’Alessio ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta, infatti oltre a Cristina Buccino è stato fidanzato anche con Nicole Minetti. Ma in pochissimi sanno che il 34enne ha anche una ... Leggi su kontrokultura Sapevate che Amadeus vive in un grattacielo? La casa milanese del conduttore dei Soliti Ignoti [FOTO]

Lo sapevate che ad accettare di esser trattati da schiavi si diventa schiavi - la libertà è una scelta – Ma anche diffondere bufale lo è

‘La Casa di Carta’ - tutto quello che non sapevate sulla serie tv di Netflix! (Di martedì 28 aprile 2020) Il grandeè giàNegli ultimi giorniD’Alessio è tornato al centro del gossip perché è stato svelato il presunto motivo della rottura con Anna Tatangelo. Inoltre è stata menzionata la sua ex moglie, Carmela Barbato. E proprio quest’ultima e il cantautore napoletano hanno messo al mondo tre figli. Il primogenito Claudio di 34, Ilaria che ne ha 28 e Luca di 17. Claudio è il più noto e ha fatto molto parlare di sé a causa delle sue vicende amorose. Il cantante partenopeo è padre anche di Andrea, nato nel 2010, frutto dell’amore con l’ormai ex compagna Anna. Il primo figlio di D’Alessio ha avuto una vita sentimentale molto turbolenta, infatti oltre a Cristina Buccino è stato fidanzato anche con Nicole Minetti. Ma in pochissimi sanno che il 34enne ha anche una ...

AC_Fuffi : Alcuni musei che hanno ricevuto donazioni a sufficienza stanno cominciando ad aprire delle gallerie d'arte, lo sape… - marcocappato : Ma lo sapevate che il Comitato presieduto da Colao non ha alcun potere? - soteros1 : RT @BorisYatoshin: Sapevate che questo denota una grave lesiva nella fiducia riposta dal Popolo ai propri governanti..? Sapevate che sono s… - GLiumbruno : RT @avisnazionale: ?? Perché donare Plasma? Sapevate che diversi prodotti #plasmaderivati sono comunemente utilizzati in terapia intensiva?… - avisnazionale : ?? Perché donare Plasma? Sapevate che diversi prodotti #plasmaderivati sono comunemente utilizzati in terapia intens… -

Ultime Notizie dalla rete : Sapevate che Lo sapevate che ad accettare di esser trattati da schiavi si diventa schiavi, la libertà è una scelta – Ma anche diffondere bufale lo è Bufale.net Rimborso crociere per coronavirus è possibile o no. E come funziona

Chi ha prenotato crociere annullate a causa dell’emergenza coronavirus ha diritto al rimborso integrale dell’importo speso: come fare e cosa sapere Rimborsi o voucher di pari importo da usare entro un ...

Coronavirus in Veneto, le ultime notizie

Calano i ricoverati in terapia intensiva, aumentano i negativizzati. E in Veneto ad essere contagioso ora è l’ottimismo: già oggi grandi manovre in diverse aziende per la ripartenza: il 4 maggio è vic ...

Chi ha prenotato crociere annullate a causa dell’emergenza coronavirus ha diritto al rimborso integrale dell’importo speso: come fare e cosa sapere Rimborsi o voucher di pari importo da usare entro un ...Calano i ricoverati in terapia intensiva, aumentano i negativizzati. E in Veneto ad essere contagioso ora è l’ottimismo: già oggi grandi manovre in diverse aziende per la ripartenza: il 4 maggio è vic ...