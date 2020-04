Protesta davanti a Palazzo Chigi: cartelli in rappresentanza di commercianti e professionisti che non possono lavorare (Di martedì 28 aprile 2020) “Poco fa, davanti al Palazzo in cui è rinchiuso il governo, abbiamo rappresentato il Silenzio degli Innocenti. Abbiamo alzato cartelli con tutte le decine e decine di categorie commerciali e professionali, costrette ad assistere in silenzio alla morte dei propri sogni. Abbiamo rappresentato il loro dissenso e la loro rabbia”. Lo afferma l’europarlamentare di Fratelli d’Italia, Nicola Procaccini, che nel pomeriggio di oggi ha partecipato, insieme a tutti i parlamentari di FDI e a Giorgia Meloni, al sit in sotto Palazzo Chigi per dare voce alle tante categorie economiche e professionali la cui voce viene ignorata dall’esecutivo a guida Conte. “La nostra non è soltanto una Protesta – continua Procaccini – ma una richiesta al governo di ascoltare le nostre proposte e di ... Leggi su ilcorrieredellacitta Coronavirus - Fratelli d’Italia protesta davanti a Palazzo Chigi. Meloni : “Diamo voce al silenzio di tanti - la Fase 2 si voti in parlamento”

