Prezzo petrolio: valore e quotazione al 28 aprile 2020. Il calo

Prezzo petrolio: il Prezzo del greggio continua a rimanere a livelli bassissimi, ecco le quotazioni odierne di Wti e Brent.

Prezzo petrolio: ecco le quotazioni di Wti e Brent al 28 aprile 2020

In questo momento il petrolio Wti (americano) è quotato tra 10 e 11, invece, le quotazioni del petrolio Brent (europeo) si aggirano attualmente tra il 22 e il 23. Di fronte a queste cifre parlare di crollo è anche riduttivo; la situazione non sembra destinata a migliorare nel breve periodo: si annuncia un'altra difficile settimana per gli investitori che hanno scelto di puntare sul greggio.

I motivi del crollo

Prezzi petrolio: sono diversi i motivi che stanno alla base di questo ribasso praticamente senza precedenti ...

La diminuzione del prezzo del petrolio è un grave problema per l’Africa

