Il dramma dei centri per disabili chiusi

(Di martedì 28 aprile 2020) Davide Faraone Il toccante post del senatore Faraone, papà di una ragazza autistica Ma voi che ieri avete deciso di non riaprire iper persone contà, voi che continuate a limitarne le uscite, voi che limitate l'assistenza domiciliare, tutto in nome di una emergenza sanitaria e della tutela della salute dei cittadini, cosa ne sapete della vita vissuta in quelle case? Me lo chiedo perché ho provato a farvi capire in tutti i modi ilche in tanti stanno vivendo, scontrandomi con un muro di gomma. Sapete cosa vuol dire per un papà far indossare tutte le sante mattine un casco al proprio figlio, di quelli che si indossano per andare in moto, per girare in casa e impedirgli di sfracellarsi la testa contro un muro in una delle sue crisi autolesioniste? Si tratta di salute anche in questo caso o no? Che ne sapete delle mamme e delle ...