Final Fantasy 7 Remake suddiviso in parti per velocizzarne lo sviluppo: sarà una trilogia? (Di martedì 28 aprile 2020) Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase hanno recentemente spiegato che Final Fantasy 7 Remake sarebbe stato rilasciato in piccole parti come mezzo per accelerare i tempi di sviluppo.La notizia è apparsa su Twitter dopo che una traduttrice ha suddiviso e tradotto una serie di frasi presenti nel libro di Final Fantasy 7 Remake Ultimania. "Volevamo che l'ultimo combattimento con i boss si svolgesse in autostrada a Midgar, il che pone domande a cui non posso rispondere", ha detto Nomura. "C'è un personaggio che è vivo, il che porta a un grande mistero".In relazione al numero di parti che Final Fantasy 7 Remake comprenderà alla fine, Kitase ha dichiarato: "Abbiamo un'idea generale di come andrà a finire la storia, ma non abbiamo deciso esattamente quante parti, né possiamo confermare nulla. Possiamo ipotizzare che saranno tre parti, ma stiamo solo facendo ... Leggi su eurogamer Armi e abilità in Final Fantasy 7 Remake : la guida per ottenerle tutte

Final Fantasy 7 Remake : Come sbloccare il Tramonto degli Dei

Final Fantasy VII Remake accoglie Red XIII tra i personaggi giocabili grazie all'uso di un editor di salvataggi (Di martedì 28 aprile 2020) Tetsuya Nomura e Yoshinori Kitase hanno recentemente spiegato chesarebbe stato rilasciato in piccolecome mezzo per accelerare i tempi di.La notizia è apparsa su Twitter dopo che una traduttrice hae tradotto una serie di frasi presenti nel libro diUltimania. "Volevamo che l'ultimo combattimento con i boss si svolgesse in autostrada a Midgar, il che pone domande a cui non posso rispondere", ha detto Nomura. "C'è un personaggio che è vivo, il che porta a un grande mistero".In relazione al numero dichecomprenderà alla fine, Kitase ha dichiarato: "Abbiamo un'idea generale di come andrà a finire la storia, ma non abbiamo deciso esattamente quante, né possiamo confermare nulla. Possiamo ipotizzare che saranno tre, ma stiamo solo facendo ...

MicaBurton : *Final Fantasy fanfare* - AkibaGamers : J-POP Manga annuncia la ripresa delle uscite per le proprie pubblicazioni, fra cui il romanzo FINAL FANTASY VII - O… - IGNitalia : Il primo atto di #FinalFantasy7Remake offre spunti interessanti per il futuro. Il nostro Uomoespo prova ad analizza… - Eurogamer_it : #FinalFantasy7Remake sarà suddiviso in parti per velocizzare lo sviluppo: si tratta di una trilogia? - NerdPool_IT : Final Fantasy Remake Parte 2: quanto dovremo aspettare? -