Feltri contro Salvini: “Ormai è incisivo solo quando va in tv per dire che sono un cog… L’unica all’altezza a destra è Giorgia Meloni” (Di martedì 28 aprile 2020) Matteo Salvini “seguita a comparire in televisione però non incide se non quando si tratta di dire che io sono un coglione, perché, senza volerlo, avrei offeso i meridionali”. Vittorio Feltri, direttore di Libero, risponde al leader della Lega nel suo editoriale del 28 aprile dal titolo “Dov’è finita l’opposizione”. “Feltri ha detto una cazzata”, aveva commentato Salvini dopo le dichiarazioni del giornalista sui meridionali durante un programma di Rete4. Ma in attesa che il “grande leader di ieri ritorni ad esserlo un domani”, scrive il direttore del quotidiano, è Giorgia Meloni, leader di Fratelli d’Italia, l’unica persona forte all’interno dell’opposizione. Si tratta di un fronte inedito quello che si è aperto tra Vittorio Feltri e Matteo Salvini, uniti prima da un ... Leggi su ilfattoquotidiano Mario Giordano : “Dovevo essere più forte contro Feltri”

