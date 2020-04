Fase 2: non è il 1° giugno, ecco la vera data di riapertura per parrucchieri ed estetisti (Di martedì 28 aprile 2020) Qualche ora dopo l'annuncio del presidente Conte, sulle prime azione della Fase 2 ci sono state una serie di polemiche: Ma quello che ha fatto storcere il naso a tutti è la data di riapertura dei parrucchieri che è stata fissata al primo giugno insieme ai ristoranti, centri estetici e bar. Quella che affronteremo è una Fase 2 abbastanza confusa e che si protrae nel tempo, stando a quanto affermato. da tanti. Sopratutto perchè per molti il primo giugno sarà solo un numero. Perchè? Ve lo spiego subito: Il primo giugno cadrà di Lunedì che per irionia della sorte, sarà anche seguito dalla festa della Repubblica. In poche parole, quel 1° giugno slitta al 3 giugno, una data abbastanza avanti che ha provocato una vera rivolta sui social da parte dei parrucchieri e di quelli che difendono le loro posizioni. ... Leggi su howtodofor Coronavirus - ultime notizie – Conte : «Rifarei tutto». Renzi attacca : «La libertà non vale meno della salute». Fase 2 - Crisanti frena : «Non siamo pronti : subito test a tappeto»

La Fase 2 divide anche la Chiesa - Papa Francesco : «Bisogna obbedire alle disposizioni perché la pandemia non torni»

