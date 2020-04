Entra a Montecitorio con la febbre, sanzioni pesanti in vista per l’untore della Lega. Il questore M5S, D’Uva: “Niente sconti per chi viola le norme anti-Covid” (Di martedì 28 aprile 2020) Linea dura per chi non rispetta le regole anti-contagio. Anche nei Palazzi della politica. Parola del questore M5S di Montecitorio, Francesco D’Uva. “Non possiamo permettere che qualcuno metta a repentaglio la sicurezza dei colleghi che rispettano diligentemente le regole. Così come non può accadere che, a causa delle negligenze di alcuni, venga compromesso lo sforzo di tutti e l’immagine complessiva del Parlamento”. Parole che lasciano presagire sanzioni pesanti per il parlamentare della Lega che, la settimana scorsa, proprio alla Camera, ha eluso i controlli Entrando persino in Aula febbricitante. “Le istituzioni sono e devono rimanere i luoghi dove le regole si pongono, ma dove soprattutto si rispettano. Luoghi dove si dà l’esempio – aggiunge D’Uva -. Dobbiamo garantire la sicurezza anche laddove, come purtroppo ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 aprile 2020) Linea dura per chi non rispetta le regole anti-contagio. Anche nei Palazzipolitica. Parola del questore M5S di, Francesco D’Uva. “Non possiamo permettere che qualcuno metta a repentaglio la sicurezza dei colleghi che rispettano diligentemente le regole. Così come non può accadere che, a causa delle negligenze di alcuni, venga compromesso lo sforzo di tutti e l’immagine complessiva del Parlamento”. Parole che lasciano presagireper il parlamentareche, la settimana scorsa, proprio alla Camera, ha eluso i controllindo persino in Aula febbricitante. “Le istituzioni sono e devono rimanere i luoghi dove le regole si pongono, ma dove soprattutto si rispettano. Luoghi dove si dà l’esempio – aggiunge D’Uva -. Dobbiamo garantire la sicurezza anche laddove, come purtroppo ...

