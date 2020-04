Diaconale: «Ripresa Serie A? La Lazio ci mette la faccia» (Di martedì 28 aprile 2020) Arturo Diaconale, portavoce della Lazio, ha parlato dell’esposizione mediatica dei biancocelesti sulla Ripresa della Serie A Ancora dichiarazioni da casa Lazio, ancora dichiarazioni da parte di Arturo Diaconale, portavoce biancoceleste e del patron Claudio Lotito. Ecco le sue parole a Radio Radio. LEGGI SU LazioNEWS24.COM L’INTERVISTA COMPLETA «Perché si espone solo la Lazio? Perché ci mettiamo la faccia, certo, ci piacerebbe finire il campionato finora positivo, ma non abbiamo la certezza di ripartire e stravincere la stagione. Dal punto di vista economico, a noi interrompere ora conviene anche. Qui con l’interruzione si vuole distruggere il sistema calcio, il blocco è dovuto dall’impossibilità del governo di porre misure adatte. Con tamponi e test sierologici di massa, questo problema non ci sarebbe stato. Negli altri paesi si ... Leggi su calcionews24 Diaconale assicura : «Avremmo voluto la ripresa anche fossimo stati primi»

