Covid-19, in Sicilia ancora trend positivo in vista del 4 maggio (Di martedì 28 aprile 2020) Continua il trend positivo in Sicilia per quanto riguarda l’emergenza Covid-19. ancora meno ricoveri e più guariti lasciano ben sperare. Sull’isola la situazione sembra ormai sotto controllo in vista degli allentamenti previsti per il 4 maggio. Questo il quadro riepilogativo della situazione nell’Isola, aggiornato alle ore 17 di oggi (martedì 28 aprile), in merito all’emergenza Coronavirus, così come comunicato dalla Regione Siciliana all’Unità di crisi nazionale. Dall’inizio dei controlli, i tamponi effettuati sono stati 73.008 (+2.358 rispetto a ieri), su 68.729 persone: di queste sono risultate positive 3.120 (+35), mentre attualmente sono ancora contagiate 2.143 (+20), 745 sono guarite (+14) e 232 decedute (+1). Degli attuali 2.143 positivi, 462 pazienti (-13) sono ricoverati – di cui 34 in terapia intensiva (-1) ... Leggi su direttasicilia Emergenza Covid-19 - sale ancora il numero dei contagiati a Siciliani Carni sono 71 - 8 sono di Bari

