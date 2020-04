Coronavirus, D’Amato: “Nel Lazio 17 decessi legati a Rsa in 24 ore” (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – “Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%”. Lo afferma l’assessore alla Sanità e l’integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D’Amato, in una nota, al termine dell’odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In 24 ore si registrano 58 guariti e 17 decessi legati a Rsa, fa sapere ancora D’Amato.“Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell’Ateneo ... Leggi su calcioweb.eu Coronavirus - D’Amato : 300mila test sierologici nel Lazio : la più grande indagine epidemiologica del Paese

Roma, 28 apr. (Adnkronos Salute) – "Oggi registriamo un dato di 75 casi di positività e prosegue un andamento in discesa e sotto i 100 casi e un trend al 1,1%". Lo afferma l'assessore alla Sanità e l'integrazione sociosanitaria della Regione Lazio Alessio D'Amato, in una nota, al termine dell'odierna videoconferenza della task-force regionale per il Covid-19 con i direttori generali di Asl, Aziende ospedaliere, Policlinici universitari e ospedale Pediatrico Bambino Gesù. In 24 ore si registrano 58 guariti e 17 decessi legati a Rsa, fa sapere ancora D'Amato."Proseguono i controlli sulle Rsa e le strutture socio-assistenziali private accreditate. Sono ad oggi 552 le strutture per anziani ispezionate su tutto il territorio. Nella Asl Roma 1 è sempre attenzionata la situazione dell'Ateneo ...

