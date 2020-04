Coronavirus, a Ostia spiagge prenotate via app? Intanto manca personale per il salvamento (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr – A Roma – o per meglio dire a Ostia, municipio X, la spiaggia capitolina per eccellenza – la stagione balneare inizierà, sì, ma alla seconda metà giugno per poi durare fino ad ottobre. E il comune di Roma, nella persona del sindaco Virginia Raggi, sta arrivando a soluzioni molto creative per permettere l’accesso alla spiaggia ai cittadini della Capitale. Che però non tengono conto di alcune difficoltà organizzative. Fasce orarie e stagione balneare fino a ottobre L’ultimo Dpcm permette a chi abita vicino al mare di andare in spiaggia sebbene “individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. E i grillini capitolini stanno valutando di far slittare ulteriormente l’inizio della stagione balneare alla seconda settimana di giugno per poi allungarla ... Leggi su ilprimatonazionale Estate 2020 - coronavirus : a Ostia al mare su turni

Coronavirus - la deputata ex M5s Sara Cunial multata a Pasquetta sulla via del Mare a Ostia

Coronavirus - la deputata ex M5s Sara Cunial multata a Pasquetta sulla via del Mare a Ostia : era in giro senza valido motivo (Di martedì 28 aprile 2020) Roma, 28 apr – A Roma – o per meglio dire a, municipio X, la spiaggia capitolina per eccellenza – la stagione balneare inizierà, sì, ma alla seconda metà giugno per poi durare fino ad ottobre. E il comune di Roma, nella persona del sindaco Virginia Raggi, sta arrivando a soluzioni molto creative per permettere l’accesso alla spiaggia ai cittadini della Capitale. Che però non tengono conto di alcune difficoltà organizzative. Fasce orarie e stagione balneare fino a ottobre L’ultimo Dpcm permette a chi abita vicino al mare di andare in spiaggia sebbene “individualmente e comunque nel rispetto della distanza di almeno un metro da ogni altra persona”. E i grillini capitolini stanno valutando di far slittare ulteriormente l’inizio della stagione balneare alla seconda settimana di giugno per poi allungarla ...

Roma__SPQR : Spiagge ai tempi del Coronavirus, architetti a caccia di visibilità: l'ultima trovata è il lettino a conchiglia… - bizcommunityit : Coronavirus, Iovino (Cgil): potenziare risorse umane per salute e sicurezza - mariagraziad_ : RT @TgLa7_: #Coronavirus, dal 4 Maggio i fedeli avranno diritto alla consegna a domicilio dell’ostia per la comunione. - Sicilianodoc7 : RT @proxecco: I ristoranti aprono solo per il takeaway andate davanti le Chiese fatevi dare l'ostia mangiatevela a casa vostra e non rompet… - Nowhereveronica : RT @TgLa7_: #Coronavirus, dal 4 Maggio i fedeli avranno diritto alla consegna a domicilio dell’ostia per la comunione. -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Ostia Coronavirus, primo bagno a Ostia: ma le spiagge del litorale sono ancora vietate La Repubblica I titoli di stato italiani sono a un passo dal livello "spazzatura"

La valutazione si basa sul balzo del debito pubblico italiano a causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, che farà aumentare ... professore all'università Luiss di Roma. Secondo ...

Asl Roma 4, fornitori pagati a tempo di record

Lo si legge in una nota dell’azienda sanitaria, nella quale viene sottolineato come il pagamento ai fornitori avvenga in tempi record, nonostante la maggior parte del personale amministrativo stia ...

La valutazione si basa sul balzo del debito pubblico italiano a causa della crisi innescata dalla pandemia di coronavirus, che farà aumentare ... professore all'università Luiss di Roma. Secondo ...Lo si legge in una nota dell’azienda sanitaria, nella quale viene sottolineato come il pagamento ai fornitori avvenga in tempi record, nonostante la maggior parte del personale amministrativo stia ...