Chef Panzini minaccia di darsi fuoco davanti alla sua osteria | “Non arrivo a giugno”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 aprile 2020) “Sta là con le taniche di benzina”, “che dramma”. Questi i commenti che si sentono pronunciare da alcuni passanti. La scena che stanno guardando e che proprio un passante sta riprendendo si svolge a Frosinone,notadi cucina ciociara. Lo, la cui cucina è conosciuta e apprezzata, stando dial suo locale esasperato e disperato dopo settimane di chiusura a causa del lockdown messo in atto per fermare il coronavirus.sostiene di non avere avuto aiuti dallo Stato e di non farcela più: anche se il primo giugno potrà riaprire l’attività, come da decreto, dice non poter arrivare a quella data. Mentre i passanti filmano tutto ci sono le forze dell’ordine pronte a intervenire.(Frosinone)… La gente è esausta, speriamo nel ...