Cartabia “Non c'e' un diritto speciale, la Costituzione e' la bussola” (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La piena attuazione della Costituzione richiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione e' anche la chiave per affrontare l'emergenza. La Costituzione, infatti, non contempla un diritto speciale per i tempi eccezionali, e cio' per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per ‘navigare per l'alto mare aperto' nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che e' la proiezione istituzionale della solidarieta' tra i cittadini”. E' uno dei passaggi della relazione della presidente Marta Cartabia, sull'attivita' della Corte costituzionale nel 2019, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale. “Vero e' che alla Corte costituzionale spetta ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 28 aprile 2020) ROMA (ITALPRESS) – “La piena attuazione dellarichiede un impegno corale, con l'attiva, leale collaborazione di tutte le Istituzioni, compresi Parlamento, Governo, Regioni, Giudici. Questa cooperazione e' anche la chiave per affrontare l'emergenza. La, infatti, non contempla unper i tempi eccezionali, e cio' per una scelta consapevole, ma offre la bussola anche per ‘navigare per l'alto mare aperto' nei tempi di crisi, a cominciare proprio dalla leale collaborazione fra le istituzioni, che e' la proiezione istituzionale della solidarieta' tra i cittadini”. E' uno dei passaggi della relazione della presidente Marta, sull'attivita' della Corte costituzionale nel 2019, in cui si possono leggere le principali linee di tendenza della giurisprudenza costituzionale. “Vero e' che alla Corte costituzionale spetta ...

HuffPostItalia : Marta Cartabia: 'Costituzione bussola nell'emergenza' - eziomauro : Cartabia: 'La Costituzione una bussola nell'emergenza. Non c'è diritto speciale per tempi ecceziona… - DeborahBergamin : Se la maggioranza non vuole dare ascolto alle opposizioni dia ascolto al vero spirito della nostra Costituzione, ch… - Jurodivye : @leonlastr @sebmes @matteorenzi Non hai capito nulla. In tua discolpa c'è da dire che se non hai una laurea in legg… - franco56it : @giuslit La Cartabia è appena uscita dal Covid-19, il quale, secondo diversi virologi, ha effetti anche sulle cellu… -