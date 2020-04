Carrascal Fiorentina | viola interessati ma c’è la clausola

Leggi su calcionews24

(Di martedì 28 aprile 2020) Jorge Carrascal del River Plate nel mirino della Lazio. Nel contratto una clausola da 20 milioni di euro: le ultime La Lazio cerca nuovi colpi di mercato per la prossima stagione. Uno dei possibili rinforzi è quello di Jorge Carrascal. Il talento del River Plate, classe '98, cerca una seconda chance in Europa. Elogiato di recente da Antonio Cassano, Jorge Carrascal ha una valutazione pari a 20 milioni di euro (il valore della clausola di rescissione). Secondo TNT Sports, la Lazio è fortemente interessata e resta in lizza per l'acquisto del talentino colombiano.