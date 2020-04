Andrea Crisanti: "Le scelte della fase 2? Senza criterio scientifico. Non resta che sperare che il caldo uccida il virus" (Di martedì 28 aprile 2020) “Non ci resta che sperare che il caldo uccida il virus”. Con “una battuta ma non troppo”, scrive l’Adnkronos, il virologo dell’Università di Padova Andrea Crisanti commenta la fase 2. Per lo scienziato, il modo in cui è stata impostata la fase 2 sarebbe “Senza criterio scientifico”. “Non vedo il razionale - spiega - Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l’Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. È una cosa Senza metrica”.L’epidemia, osserva il virologo, “segue le sue dinamiche, ha un sua logica e noi invece mi sembrerebbe di no. Ci si è mossi Senza considerare le differenze regionali, Senza valutazioni del rischio. È chiaro che il rischio è diverso tra regione e regione e non è uno dei fattori che viene valutato. In ... Leggi su huffingtonpost Coronavirus - il virologo Andrea Crisanti : “Sensibile alle alte temperature - ma non si risolve riaprendo tutto”

Coronavirus - il virologo Andrea Crisanti : “Il virus sensibile alle alte temperature - in estate potremmo recuperare ciò che abbiamo perso”

A cosa servono i tamponi - secondo Andrea Crisanti (Di martedì 28 aprile 2020) “Non ciche sperare che il caldo uccida il virus”. Con “una battuta ma non troppo”, scrive l’Adnkronos, il virologo dell’Università di Padovacommenta la2. Per lo scienziato, il modo in cui è stata impostata la2 sarebbe “”. “Non vedo il razionale - spiega - Basti pensare a un dato: abbiamo chiuso l’Italia con 1.797 casi al giorno e la riapriamo tutta quanta insieme con 2.200. È una cosametrica”.L’epidemia, osserva il virologo, “segue le sue dinamiche, ha un sua logica e noi invece mi sembrerebbe di no. Ci si è mossiconsiderare le differenze regionali,valutazioni del rischio. È chiaro che il rischio è diverso tra regione e regione e non è uno dei fattori che viene valutato. In ...

HuffPostItalia : Andrea Crisanti: 'Le scelte della fase 2? Senza criterio scientifico. Non resta che sperare che il caldo uccida il… - stanzaselvaggia : Questa è la mia intervista al professor Andrea Crisanti. Mi ha raccontato del suo nuovo esperimento a Vo’ che sarà… - matteorenzi : Vi aspetto alle 23 su Instagram per l’Ora d’Aria in compagnia del Sindaco di Ercolano @CiroBuonajuto e del virologo… - paolagott62 : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Le scelte della fase 2? Senza criterio scientifico. Non resta che sperare che il caldo uccida il viru… - Pollicino_Roma : RT @HuffPostItalia: Andrea Crisanti: 'Le scelte della fase 2? Senza criterio scientifico. Non resta che sperare che il caldo uccida il viru… -