Xbox Game Pass permette ai team first party di Microsoft di 'correre dei rischi' (Di lunedì 27 aprile 2020) Una delle cose migliori dell'ecosistema Xbox è sicuramente Xbox Game Pass. È un servizio su abbonamento abbordabile che vi consente di giocare letteralmente a centinaia di giochi e a nuove uscite.In un'intervista con Venture Beat, l'operations director di The Coalition, Mike Crump, ha spiegato come dal punto di vista dello sviluppo Xbox Game Pass ha permesso ai team della famiglia degli Xbox Game Studios di correre dei rischi, poiché non sono più legati a un'unica "valutazione" per il successo."Game Pass ci libera un po' dal dover fare affidamento esclusivamente su determinati parametri di successo ... È bello avere tutte queste diverse metriche per valutare il successo e non essere legati alla sola misura "Hai venduto un certo numero di unità a un determinato prezzo" perché penso che ci consenta davvero di correre rischi e provare cose ...

Yakuza Kiwami disponibile su Xbox Game Pass

The Initiative assume un nuovo talento con l'aggiunta di Sylvia Chambers, Character Animator specializzata con un importante passato in Naughty Dog e DICE.. The Initiative, il team first party ...

I giochi horror, nell'ultimo periodo, sono cresciuti di popolarità con titoli come Outlast e il remake di Resident Evil 2, a questi si aggiunge Daymare 1998 ...

