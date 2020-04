Viabilità Roma Regione Lazio del 27-04-2020 ore 10 | 30

Leggi su romadailynews

(Di lunedì 27 aprile 2020) VIABILITÀ DEL 27 APRILEORE 10.20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI A QUESTO NUOVO APPUNTAMENTO DI OGGI CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLACIRCONE REGOLARE SULLE PRINCIPALI STRADE E AUTOSTRADE DEL TERRITORIO PER EFFETTO DEI PROVVEDIMENTI EMANATI DAL GOVERNO. ECCETTO SU VIA TIBURTINA CODE PER LAVORI DI PAVIMENTAZIONE TRA VILLANOVA E TIVOLI NEI DUE SENSI DI MARCIA. ATTIVO SENSO UNICO ALTERNATO. MENTRE SU VIA PALOMBARESE, CODE PER TRAFFICO INTENSO NEI DUE SENSI TRA SANTA LUCIA E VIA DI MARCO SIMONE. PASSIAMO AI CANTIERI ATTIVI: SULLA DIRAMAZIONESUD PROSEGUONO FINO ALLE ORE 19 DI OGGI 27 APRILE I LAVORI ALLE BARRIERE DI SICUREZZA. PER CONSENTIRE LO SVOLGIMENTO DEI LAVORI E’ CHIUSO IL CASELLO AUTOSTRADALE DI MONTEPORZIO CATONE IN ENTRATA IN DIREZIONE DI. SI CONSGILIA DI UTILIZZARE IL CASELLO AUTOSTRADALE DI SAN ...