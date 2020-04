Musulmani vs governo M5S-PD Insensibile alla fede | siamo d' accordo con la CEI

Z3r0Rules : RT @ImolaOggi: ??Fase 2 - Diritto di culto, islamici: Conte ci convochi. Musulmani d'Italia criticano il governo. - Totopri2 : RT @ImolaOggi: ??Fase 2 - Diritto di culto, islamici: Conte ci convochi. Musulmani d'Italia criticano il governo. - curioso_molto : RT @ImolaOggi: ??Fase 2 - Diritto di culto, islamici: Conte ci convochi. Musulmani d'Italia criticano il governo. - helg_haper : RT @ImolaOggi: ??Fase 2 - Diritto di culto, islamici: Conte ci convochi. Musulmani d'Italia criticano il governo. - ClaudioMori7 : RT @ImolaOggi: ??Fase 2 - Diritto di culto, islamici: Conte ci convochi. Musulmani d'Italia criticano il governo. -

Ultime Notizie dalla rete : Musulmani governo

Il Sussidiario.net

Musulmani vs governo Conte M5S-PD: l'imam Pallavicini (presidente Coreis) lo giudica "insensibile alla fede", è d'accordo con la protesta della CEI.Coro di proteste per le norme dell'ultimo decreto firmato dal presidente del Consiglio, Conte, per la Fase 2 dell'emergenza coronavirus in Italia. Insorge la Cei che accusa ...