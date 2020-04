Marcia indietro Boeing su Embraer (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’industria aeronautica vive un capitolo da “Kramer contro Kramer“. Protagonisti il colosso americano Boeing e la brasiliana Embraer, che si erano giurati fedeltà alla luce di un accordo che avrebbe portato a rafforzare le strategie nel settore nel segmento aeromobili fino a 150 posti. E’ stata Boeing ad annunciare di avere rinunciato all’accordo per l’acquisizione della fabbrica brasiliana, non avendo riscontrato le condizioni necessarie a portare a termine l’operazione. Embraer ha rimandato al mittente le motivazioni del passo indietro, attribuendole ai problemi che avvolgono Boeing dopo il fermo del 737Max che dura da oltre 13 mesi. L’accordo, che aveva avuto origine a luglio 2018, avrebbe consentito di creare una società, posseduta all’80% da Boeing con il versamento di 4,2 miliardi di dollari ... Leggi su quifinanza "Iniettare disinfettante per combattere il Coronavirus" - Trump fa marcia indietro : "Ero sarcastico..."

Lara Zorzetto - De Giorgio fa marcia indietro : “Puro sarcasmo - mi dissocio”

Trump - marcia indietro sull’immigrazione e 484 per le Pmi (Di lunedì 27 aprile 2020) (Teleborsa) – L’industria aeronautica vive un capitolo da “Kramer contro Kramer“. Protagonisti il colosso americanoe la brasiliana, che si erano giurati fedeltà alla luce di un accordo che avrebbe portato a rafforzare le strategie nel settore nel segmento aeromobili fino a 150 posti. E’ stataad annunciare di avere rinunciato all’accordo per l’acquisizione della fabbrica brasiliana, non avendo riscontrato le condizioni necessarie a portare a termine l’operazione.ha rimandato al mittente le motivazioni del passo, attribuendole ai problemi che avvolgonodopo il fermo del 737Max che dura da oltre 13 mesi. L’accordo, che aveva avuto origine a luglio 2018, avrebbe consentito di creare una società, posseduta all’80% dacon il versamento di 4,2 miliardi di dollari ...

borghi_claudio : @Ingestibile79 No, ne sono convinto. L'indignazione dopo il 'no' a Savona fu sentita forte e chiara e anche il Quir… - here_forOt5 : @laganci_ se sono conviventi è un conto, ma se si intendono anche i fidanzati è grave, usare un termine così specif… - fioridiagosto : Io queste persone che mentre fai marcia indietro si mettono dietro la macchina o passano lo stesso nonostante risch… - marco_marcangio : RT @borghi_claudio: @Ingestibile79 No, ne sono convinto. L'indignazione dopo il 'no' a Savona fu sentita forte e chiara e anche il Quirinal… - IveCheer : @inthegroovein @CasatiSilvano @giorgio_gori Per me, da nessuna parte. Il problema sarebbe stato favorire le sale sc… -

Ultime Notizie dalla rete : Marcia indietro Marcia indietro Boeing su Embraer QuiFinanza Cosap, l’appello del Pd: “La Provincia faccia marcia indietro sulla riscossione”

"Stanno per arrivare nelle case dei maremmani e amiatini le cartelle per la riscossione della Cosap, la tassa sui passi carrabili agricoli" ...

Non è l'Arena, l'imprenditore Maniscalco contro la Morani in diretta: "Non avete fatto niente, la gente vuole marciare su Roma"

"La gente non vuole più parlare con voi, la gente vuole marciare su Roma e io li sto tenendo buoni". L'imprenditore veneto ...

"Stanno per arrivare nelle case dei maremmani e amiatini le cartelle per la riscossione della Cosap, la tassa sui passi carrabili agricoli" ..."La gente non vuole più parlare con voi, la gente vuole marciare su Roma e io li sto tenendo buoni". L'imprenditore veneto ...