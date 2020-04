Mara Venier non trattiene le lacrime a Domenica In | “Ero terrorizzata”

Leggi su chenews

(Di lunedì 27 aprile 2020) In una diretta su Instagram,racconta a Paolo Bonolis e il suo pubblico tutti i suoi timori prima di riprendere la diretta diIn Getty Imagese Paolo Bonolis si sono trovati in una diretta Instagram. Tra aneddoti divertenti e confessioni sincere, due dei più grandi conduttori della televisione italiana si sono raccontati a cuore aperto ai propri fan. Cosa chiedere di meglio in questo difficile periodo di quarantena? Quella trae Bonolis è stata una chiacchierata tra due amici. I due hanno regalato momenti davvero esilaranti per i fan che hanno avuto la fortuna di assistere a questa diretta molto divertente, ma anche molto sincera. Il ritorno negli studi per girareIn non è stato semplice: “Mi sono detta o mi metto a piangere… E poi ho mandato in va**a tutto, mi sono alzata ho chiesto dove ...