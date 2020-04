Lopetegui | «Questa tragedia ci ha insegnato che non sono i calciatori gli eroi della

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 27 aprile 2020) Su Marca un’intervista al tecnico del Siviglia, Julen. Parla del dibattito che si è aperto in Spagna sui test che LaLiga intendeva condurre sui. «Comprendo le obiezionisocietà riguardo alla mancanza di test, anche se dovrebbero sapere che il giocatore non sceglie, andrà a fare un test perché gli dicono di farlo. E ho capito che le prioritàsocietà sia che devono essere sottoposti a test prima coloro che rischiano la vita, questo lo comprende qualsiasi spagnolo. Ma inonestranei apreoccupazione sociale. Per quanto riguarda la fretta di alcuni dirigenti, ho già detto quali penso che siano le priorità. Dal mio punto di vista, è innanzitutto la salute, e credo che sarà così».parlaquarantena, dice che la sta vivendo con la ...