Lazio | Diaconale | Lotito vuole giocare per difendere tutto il sistema e non interessi

Baloo721 : @TuziaQuaapelata Amici di #Burioni #Lotito #Diaconale #calcio #Lazio - news24_napoli : Lazio, Diaconale attacca: “Perché la Pellegrini può allenarsi e Mertens… - PrisonNuts : @giusepperomano9 @IntenditoreJuve @krudotwit Lotito ha rilasciato la prima intervista da data immemore, diaconale s… - marcobremb : RT @sportface2016: #Lazio, #Diaconale: 'La #Pellegrini può tornare a nuotare, ma i calciatori non possono allenarsi? Ridicolo' https://t.co… - sportface2016 : #Lazio, #Diaconale: 'La #Pellegrini può tornare a nuotare, ma i calciatori non possono allenarsi? Ridicolo' -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Diaconale

Play-off no ma una gara secca contro la Juventus per lo scudetto sì. Claudio Lotito, presidente della Lazio, torna a parlare e ribadisce che se non ripartirà il campionato «si rischia di mandare a gam ...Il Responsabile Comunicazione della Lazio Arturo Diaconale ha parlato alla radio ufficiale del club biancoceleste per chiarire il pensiero del suo Presidente, Claudio Lotito: "Intervengo a proposito d ...