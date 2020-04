Jasmine Carrisi svela ai follower il suo sogno nascosto. Ecco qual è (Di lunedì 27 aprile 2020) La giovane 19enne Jasmine Carrisi, figlia di Albano e Loredana Lecciso, svela il suo sogno ai follower di Instagram. E’ qualcosa che riguarda il suo futuro, la sua carriera. Vediamo di cosa si tratta. Il sogno di Jasmine Carrisi Jasmine Carrisi si diverte a giocare su Instagram con i suoi numerosissimi follower. Si presta molto spesso in particolare a farsi fare delle domande attraverso il social network. Ormai reginetta del social, diventa sempre più seguita dai fan. I suoi follower superano di gran lunga quelli della showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma dal gioco come passatempo, uno dei suoi follower gli ha domandato dei suoi progetti futuri. In pratica le ha chiesto se le piacerebbe partecipare a qualche reality. Si sa che la figlia d’arte di Albano ha intenzione di seguire le orme di mamma e papà e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E ... Leggi su pianetadonne.blog Jasmine Carrisi nel mirino degli haters - una fan la smaschera : ‘un tempo non eri così…’ (FOTO)

Jasmine Carrisi foto “troppo provocante” - labbra lievitate stravolgono il viso : «Ma sto canotto?»

Jasmine Carrisi svela il suo sogno più nascosto : nessune lo immaginava (Di lunedì 27 aprile 2020) La giovane 19enne, figlia di Albano e Loredana Lecciso,il suoaidi Instagram. E’cosa che riguarda il suo futuro, la sua carriera. Vediamo di cosa si tratta. Ildisi diverte a giocare su Instagram con i suoi numerosissimi. Si presta molto spesso in particolare a farsi fare delle domande attraverso il social network. Ormai reginetta del social, diventa sempre più seguita dai fan. I suoisuperano di gran lunga quelli della showgirl argentina Belen Rodriguez. Ma dal gioco come passatempo, uno dei suoigli ha domandato dei suoi progetti futuri. In pratica le ha chiesto se le piacerebbe partecipare ache reality. Si sa che la figlia d’arte di Albano ha intenzione di seguire le orme di mamma e papà e di entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E ...

KontroKulturaa : Jasmine Carrisi nel mirino degli haters, una fan la smaschera: 'un tempo non eri così...' (FOTO) - - GiorgioSann : Jasmine Carrisi foto “troppo provocante”, labbra lievitate stravolgono il viso: «Ma sto canotto?» - zazoomblog : Jasmine Carrisi dice si ai reality show: arriva una proposta per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso accetta [F… - KontroKulturaa : Jasmine Carrisi dice si ai reality show: arriva una proposta per la figlia di Al Bano e Loredana Lecciso accetta [F… -