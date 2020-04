Iannone | tra riflessioni e allenamenti | la quarantena post Giulia De Lellis

Leggi su vanityfair

(Di lunedì 27 aprile 2020) «Ho imparato che lamentarsi non cambia le cose, anzi: è nella difficoltà che troviamo il barlume». La riflessione di Andrea Iannone, in isolamento domiciliare nella sua casa di Lugano, è un mix di coraggio e speranza: con la MotoGP ferma per l’emergenza coronavirus e reduce dalla delusione sentimentale con Giulia De Lellis, il centauro abruzzese non si butta giù e guarda al futuro con cauto ottimismo.