Giuseppe Conte parla, Rai2 non cambia la programmazione e Giletti batte Fazio (Di lunedì 27 aprile 2020) Se il Presidente del Consiglio annuncia per le 20.20 una attesissima conferenza stampa, in piena pandemia da coronavirus, come fai, tu direttore di Rai2, con il telegiornale in programma alle ore 20.30?La risposta di Ludovico Di Meo, che attualmente ricopre proprio l'incarico di direttore della seconda rete della tv pubblica, la conosciamo, da ieri. Giuseppe Conte parla, Rai2 non cambia la programmazione e Giletti batte Fazio pubblicato su TVBlog.it 27 aprile 2020 13:16. Leggi su blogo Ascolti tv - dati Auditel domenica 26 aprile : vince L’Allieva 2 - 10.6 milioni sul Tg 1 per la conferenza di Giuseppe Conte

Le parole del Presidente del Consiglio - Giuseppe Conte - sulla scuola e il ringraziamento di Lucia Azzolina

Giuseppe Conte ha annunciato la fase 2 : «Comincia la convivenza con il virus» (Di lunedì 27 aprile 2020) Se il Presidente del Consiglio annuncia per le 20.20 una attesissima conferenza stampa, in piena pandemia da coronavirus, come fai, tu direttore di, con il telegiornale in programma alle ore 20.30?La risposta di Ludovico Di Meo, che attualmente ricopre proprio l'incarico di direttore della seconda rete della tv pubblica, la conosciamo, da ieri.nonlapubblicato su TVBlog.it 27 aprile 2020 13:16.

NicolaPorro : Si è conclusa poco fa la #conferenzastampa di Giuseppe #Conte sulla #Fase2: “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi… - GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockd… - SkyTG24 : #Covid__19La conferenza stampa di Giuseppe #Conte per parlare della #FaseDue - GiuliaOhara : Scusate ma Giuseppe Conte si è risposato con la sua attuale compagna? Perché se non lo è, come fa a vederla se NON… - GiuliaCerchier_ : RT @RiSylvia: Giuseppe Conte? Grandissimo pagliaccio -