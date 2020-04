Giuseppe Conte, così lo vedo dall’estero: un politico ‘senza tessera’ che sta cambiando gli italiani (Di lunedì 27 aprile 2020) Osservare la politica italiana dall’estero offre spesso degli spazi di riflessione estremamente diversi rispetto a quelli di chi è immerso nelle dinamiche nazionali. Per quanto riguarda il Covid-19, spesso agli emigrati italiani in altri paesi viene spontaneo confrontare la gestione della crisi tra due diversi stati: quello in cui si risiede e quello da cui si proviene. Nel mio caso, noto una differenza abissale tra le scelte politiche di Boris Johnson e quelle adottate dal governo Conte II; il primo rischia di perdere consensi a causa della miope decisione di ritardare il lockdown in un momento storico nel quale lo spazio delle negoziazioni con l’Unione europea (con riferimento alla Brexit) si accorcia e si complica. Considerando inoltre il periodo post-pandemia, il leader conservatore si ritroverà a fronteggiare allo stesso tempo la crisi economica (che con ... Leggi su ilfattoquotidiano Monsignor Giovanni D'Ercole contro Giuseppe Conte : "La Chiesa non è il luogo degli untori"

Fiorello dopo la conferenza di Giuseppe Conte : “Ma quindi i sessantenni? Io mi faccio autocertificazione…”

Giuseppe Conte parla - Rai2 non cambia la programmazione e Giletti batte Fazio (Di lunedì 27 aprile 2020) Osservare la politica italiana dall’estero offre spesso degli spazi di riflessione estremamente diversi rispetto a quelli di chi è immerso nelle dinamiche nazionali. Per quanto riguarda il Covid-19, spesso agli emigrati italiani in altri paesi viene spontaneo confrontare la gestione della crisi tra due diversi stati: quello in cui si risiede e quello da cui si proviene. Nel mio caso, noto una differenza abissale tra le scelte politiche di Boris Johnson e quelle adottate dal governoII; il primo rischia di perdere consensi a causa della miope decisione di ritardare il lockdown in un momento storico nel quale lo spazio delle negoziazioni con l’Unione europea (con riferimento alla Brexit) si accorcia e si complica. Considerando inoltre il periodo post-pandemia, il leader conservatore si ritroverà a fronteggiare allo stesso tempo la crisi economica (che con ...

NicolaPorro : Si è conclusa poco fa la #conferenzastampa di Giuseppe #Conte sulla #Fase2: “Noi consentiamo, noi permettiamo, noi… - GiuseppeConteIT : Stiamo lavorando per facilitare la ripartenza del Paese dopo il 4 maggio. Non possiamo protrarre oltre questo lockd… - SkyTG24 : #Covid__19La conferenza stampa di Giuseppe #Conte per parlare della #FaseDue - Storace : RT @7colli2: Sempre così pettinato e precisino: vuoi vedere che dopo l'#ospedale il presidente #Conte ha anche un #barbiere speciale a #Pal… - MamolkcsMamol : RT @7colli2: Sempre così pettinato e precisino: vuoi vedere che dopo l'#ospedale il presidente #Conte ha anche un #barbiere speciale a #Pal… -

Ultime Notizie dalla rete : Giuseppe Conte Il discorso di Giuseppe Conte in 10 punti Il Post Fase 2, Conte: "Mantenere distanza sociale o curva dei contagi...

Fase 2, Ministro Boccia a Live non è la D'Urso: «Resta l'autocertificazione. Sì a pranzi di famiglia, no alle feste». Francesco Boccia, ...

Posso andare a correre in spiaggia o raggiungere la casa al mare? Qualcosa nel decreto non torna

Ci sono ancora domande rimaste senza risposta che dovranno essere chiarite. Si attendono le Faq per sapere se si potranno raggiungere le seconde case ...

Fase 2, Ministro Boccia a Live non è la D'Urso: «Resta l'autocertificazione. Sì a pranzi di famiglia, no alle feste». Francesco Boccia, ...Ci sono ancora domande rimaste senza risposta che dovranno essere chiarite. Si attendono le Faq per sapere se si potranno raggiungere le seconde case ...