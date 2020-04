Fase due dal 4 maggio | si riapre ma non troppo | visite ai familiari ma con la

lucasofri : Per ora la fase due sembra una fase uno organizzata meglio. - Agenzia_Ansa : Conferenza stampa di Conte alle 20.20 sulla fase due #coronavirus #ANSA - Palazzo_Chigi : Fase due, conferenza stampa del Presidente @GiuseppeConteIT ?? In diretta - NandoBocchetti : RT @la_kuzzo: La verità è che non si è fatto abbastanza per preparare la fase due. Né il governo né le task force ne sono stati capaci. E c… - ViVaCom015 : RT @Palazzo_Chigi: Il Presidente @GiuseppeConteIT ha firmato il Dpcm del 26 aprile 2020 relativo alle misure per il contenimento dell'emerg… -

