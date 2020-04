Covid-19 morde di più a sud

Leggi su huffingtonpost

(Di lunedì 27 aprile 2020) Mentre la proposta della Commissione europea sul ‘recovery fund’ slitta di “qualche settimana”, dice il vicepresidente Valdis Dombrovkis in audizione al Parlamento europeo, ciò che appare chiaro all’orizzonte dell’emergenza coronavirus è l’impatto economico sull’Ue: disastroso. Invece della proposta sui nuovi strumenti per la ripresa, la prossima settimana (il 7 maggio per la precisione) la Commissione presenterà – come da prassi - le previsioni economiche di primavera. L’allarme non è solo sulla recessione, che sarà pesante: Paolo Gentiloni in audizione con Dombrovskis prevede un calo del 7,5 per cento del pil. Il punto è che la crisi non sarà uguale per tutti ma produrrà differenze nell’Ue: il-19 colpisce di più al sud.E per questi paesi, già ...