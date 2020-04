Coronavirus: ministri a Lamorgese, ‘export e cantieri non perdano quote, ok riapertura’ (Di lunedì 27 aprile 2020) Milano, 27 apr. (Adnkronos) – Scambio epistolare tra ministeri sulla “rilevanza strategica” delle aziende che possono proseguire l’attività nonostante il lockdown e le misure di contenimento del contagio da covid. La linea del Governo, come si evince da una lettera inviata da tre ministri al ministro dell’Interno Luciana Lamorgese e che l’Adnkronos ha potuto visionare, è di permettere di riaprire alle aziende orientate all’export, per non far perdere “quote di mercato” all’Italia, e alle attività del settore delle costruzioni. In particolare i cantieri legati al “dissesto idrogeologico”, a quelli legati all’edilizia residenziale pubblica, all’edilizia scolastica e all’edilizia penitenziaria. L'articolo Coronavirus: ministri a Lamorgese, ‘export e cantieri non perdano ... Leggi su ildenaro Coronavirus : ministri a Lamorgese - ‘export e cantieri non perdano quote - ok riapertura’

