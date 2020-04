Coronavirus Italia, Mattarella agli studenti: scuole chiuse una ferita (Di lunedì 27 aprile 2020) "Siamo di fronte a un evento eccezionale che tocca la vita di più di otto milioni di ragazze e ragazzi Italiani. E di centinaia di milioni di studenti nel mondo. Qualcosa di incredibile, mai avvenuto prima, nella storia dell'istruzione. Un evento drammatico, che possiamo ben definire epocale. Le scuole chiuse sono una ferita per tutti. Ma, anzitutto per voi, ragazzi; per i vostri insegnanti; per tutti coloro che, giorno per giorno, partecipano alla vita di queste comunità". Un video-messaggio agli studenti Sono parole forti quelle rivolte dal presidente della Repubblica Sergio Mattarella agli studenti di tutto il Paese. All'indomani della conferenza stampa con cui il premier Conte ha annunciato le misure della fase 2 in vigore dal 4 maggio, confermando la chiusura delle scuole, il Capo dello Stato ha registrato un video-messaggio trasmesso nel corso di #maestri, un nuovo ... Leggi su tg24.sky Coronavirus in Italia e nel mondo - ultime notizie su contagi. DIRETTA

