Coronavirus e fase 2: la autocertificazione sarà ancora necessaria (Di lunedì 27 aprile 2020) Coronavirus in Italia: nei provvedimenti che il Governo ha definito per la fase 2 è ancora previsto l’obbligo della autocertificazione (saranno consentiti spostamenti per far visita ai parenti). Ieri sera, il premier Giuseppe Conte ha ufficializzato i provvedimenti che il Governo ha stabilito per la fase 2, quella di convivenza con il Coronavirus, che inizierà dal 4 maggio. Tra le misure, un po’ a sorpresa, rientra ancora il modulo di autocertificazione per gli spostamenti. Se, fino a qualche giorno fa, sembrava che per la fase 2 l’obbligo di portare con sé una autocertificazione dovesse essere necessario solo per gli spostamenti da una regione all’altra, il modulo (che sarà presto aggiornato con le nuove misure) sarà invece ancora “protagonista”. Il nuovo DPCM ha stabilito che saranno ovviamente concessi gli ... Leggi su 2anews Coronavirus : Pd su fase 2 - ‘serve anima politica per reinventare sistema Paese’

