Chi sono i ‘congiunti’? E’ rebus sulla fase 2, serve un chiarimento (Di lunedì 27 aprile 2020) Nella conferenza stampa di ieri il Premier Conte ha annunciato l’inizio della fase 2 che prenderà il via dal 4 maggio. Ma sono tanti i dubbi sui comportamenti da seguire, sono molte le domande che al momento non hanno una risposta certa. E servono dei chiarimenti per evitare confusione. “Necessari gli spostamenti per incontrare congiunti”. Ma chi sono i congiunti? Fino a che grado di parentela è previsto l’incontro? Sicuramente con genitori, figli, sorelle, fratelli, probabilmente anche nonni, nipoti e zii. Conte ha parlato anche di “famiglie rimaste troppo a lungo divise dal lockdown”. Quindi vale anche i compagni, i conviventi non legati da alcuna unione civile? Forse sì o forse no. In tanti aspettano un chiarimento. E al più presto. Serie A, la situazione dopo l’annuncio della fase 2: slitta tutto a ... Leggi su calcioweb.eu Chi sono i congiunti nella fase 2 e i fidanzati si potranno vedere?

Chi sono i congiunti? Ecco chi è possibile vedere

