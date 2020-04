Calcio | Gravina | Figc pronta a modificare protocollo sicurezza

SkySport : ULTIM'ORA FIGC Gravina: 'Lavoriamo per ripartire in sicurezza Mettere da parte polemiche e giocare di squadra' ?… - DiMarzio : “Pronti a integrare e modificare il protocollo sanitario così da ottenere via libera per il 18 maggio”. Parla… - pisto_gol : I maggiorenti del calcio italiano-Malagò Gravina Dal Pino- se ne lavano le mani, e aspettano una decisione del Gove… - Fprime86 : RT @Sport_Mediaset: #Gravina vede la luce: 'Pensiamo alla ripartenza, la strada è quella giusta'. #SportMediaset - SSLazioOrg : RT @CorSport: #Gravina: 'Pronti a modificare il protocollo e ripartire' -

Calcio Gravina Segui gli aggiornamenti e vedi gli ultimi video su : Calcio Gravina