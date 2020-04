Brothers in Arms di Gearbox dal videogioco alla serie TV (Di lunedì 27 aprile 2020) Brothers in Arms, la serie di videogiochi sviluppata da Gearbox e basata sulla Seconda Guerra Mondiale, diventerà una serie TV.Scott Rosenbaum sarà lo showrunner della serie. In precedenza è stato produttore esecutivo e showrunner di Queen of the South, nonché showrunner di V e Gang Related. E' stato anche uno scrittore di Chuck e The Shield. Il CEO di Gearbox, Randy Pitchford, sta producendo e contribuendo allo sviluppo della sceneggiatura. Anche Jean-Julien Baronnet (Assassin's Creed), Richard Whelan (Band of Brothers Pacific) e Sean Haran (Chief Business Officer di Gearbox) avranno un ruolo nello sviluppo della serie TV."Sono onorato di unirmi a questo progetto e non vedo l'ora di creare un'esperienza emotiva attorno a un titolo che significa molto per la comunità di Gearbox", ha affermato Rosenbaum nell'annuncio. "Ciò che mi ha attratto di ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 27 aprile 2020)in, ladi videogiochi sviluppata dae basata sulla Seconda Guerra Mondiale, diventerà unaTV.Scott Rosenbaum sarà lo showrunner della. In precedenza è stato produttore esecutivo e showrunner di Queen of the South, nonché showrunner di V e Gang Related. E' stato anche uno scrittore di Chuck e The Shield. Il CEO di, Randy Pitchford, sta producendo e contribuendo allo sviluppo della sceneggiatura. Anche Jean-Julien Baronnet (Assassin's Creed), Richard Whelan (Band ofPacific) e Sean Haran (Chief Business Officer di) avranno un ruolo nello sviluppo dellaTV."Sono onorato di unirmi a questo progetto e non vedo l'ora di creare un'esperienza emotiva attorno a un titolo che significa molto per la comunità di", ha affermato Rosenbaum nell'annuncio. "Ciò che mi ha attratto di ...

Eurogamer_it : #BrothersInArms diventa una serie TV. - badtasteit : #BrothersInArms: il videogioco diventerà una serie tv, ecco i primi dettagli - Herbert403 : RT @AdriMCMLXI: @Herbert403 @LambiaseTiziana @sophilos5 sto rivedendo quella del 18 aprile quella che ha aperto con i Dire Straits - Brothe… - AdriMCMLXI : @Herbert403 @LambiaseTiziana @sophilos5 sto rivedendo quella del 18 aprile quella che ha aperto con i Dire Straits… - Xabaras_it : Il brano della buonanotte di stasera è Brothers in arms dei Dire Straits <<We're fools to make war On our brothers… -

Ultime Notizie dalla rete : Brothers Arms Coronavirus, musica e immagini per incoraggiare gli infermieri del 118 e degli ospedali Il Messaggero