Animal Crossing New Horizons, meno soldi facili per i giocatori: modificato lo spawn di alcuni insetti con la patch 1.2 (Di lunedì 27 aprile 2020) A quanto pare Nintendo ha armeggiato un po' con i vari spawn degli insetti in Animal Crossing: New Horizons, con buona pace dei giocatori che ora non possono più sperare di fare soldi facili.Ad annunciarlo è il dataminer @ Ninji: secondo quanto riportato, Nintendo ha modificato il tasso di spawn di alcuni insetti con l'aggiornamento di aprile. Queste variazioni dipendono a seconda dell'insetto, ma lo spawn di quelli di valore che si trovano magari in determinati momenti dell'anno, è stato drasticamente ridotto."La farfalla Agrias era meno comune in aprile rispetto agli altri mesi disponibili. Lo scarafaggio Ligia Exotica aveva un tasso più alto a marzo" scrive il dataminer. "La Farfalla Vanessa Io sono state tagliate dell'80-90%, mentre la Farfalla morfo blu e la Farfalla Cobra del 50%. Ora invece le cimici sono aumentate del 100%, mentre Catacanthus del 50%. ... Leggi su eurogamer Animal Crossing New Horizons : L’ultimo aggiornamento apporta modifiche importanti al farming delle stelline

Animal Crossing New Horizons : Come sbloccare il negozio di Volpolo

Animal Crossing New Horizons : Come sbloccare la galleria d’arte (Di lunedì 27 aprile 2020) A quanto pare Nintendo ha armeggiato un po' con i varidegli insetti in: New, con buona pace deiche ora non possono più sperare di fare.Ad annunciarlo è il dataminer @ Ninji: secondo quanto riportato, Nintendo hail tasso didi alcuni insetti con l'aggiornamento di aprile. Queste variazioni dipendono a seconda dell'insetto, ma lodi quelli di valore che si trovano magari in determinati momenti dell'anno, è stato drasticamente ridotto."La farfalla Agrias eracomune in aprile rispetto agli altri mesi disponibili. Lo scarafaggio Ligia Exotica aveva un tasso più alto a marzo" scrive il dataminer. "La Farfalla Vanessa Io sono state tagliate dell'80-90%, mentre la Farfalla morfo blu e la Farfalla Cobra del 50%. Ora invece le cimici sono aumentate del 100%, mentre Catacanthus del 50%. ...

sole24ore : Videogiochi, perché la banca di Animal Crossing ha tagliato i tassi di interesse? - BrokenStev182 : @hardcorejudas @_Mdk7_ In realtà sta giocando in grande segreto ad Animal Crossing! ???? - SofiaSpiaggi : RT @ohnoancoratu: era la notifica di quando ti finiscono di fabbricare il comodino in animal crossing pocket camp - swfsolar : sono sicura che whee gioca ad animal crossing, mi da le vibes - Umi__Rai : @Teyk_Steele Notre perso favoris d'animal crossing ? °^° -