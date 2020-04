LIVE Giuseppe Conte, Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio: “Divieto di assembramenti, ci si potrà spostare in regione” (Di domenica 26 aprile 2020) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.52: Dal 18 maggio musei, mostre, allenamenti per squadre. 1 giugno bar, ristorazioni, parrucchieri, centri estetici. E’ un programma differito a tappe 20.51: Vogliamo anticipare i dettaglie del piano messo a punto: il 18 maggio in programma riapertura del commercio al dettaglio in funzione del manifatturiero e delle costruzioni 20.50: Le regioni con cui la collaborazione dovrà wessere integrata. Dovranno informare sull’andamento della curva epidemiologica e sull’adeguatezza del sistema sanitario regionale. Questi dati permetteranno alle commissioni di controllare le soglie sentinella per intervenire quando vedremo situazioni critiche circoscritte territorialmente. Non possiamo permettere che la situazione vada fuori controllo 20.49: protocollo per mezzi di trasporto: le aziende si predispongano. Protocollo sui ... Leggi su oasport LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA. Il Presidente del Consiglio : “In Europa risultato storico - in arrivo un decreto sblocca-paese”

LIVE Giuseppe Conte - Conferenza stampa in DIRETTA : iniziata la conferenza stampa del Presidente del Consiglio

