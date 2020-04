Gruppo FS | un modello per l’Europa

Leggi su quifinanza

(Di domenica 26 aprile 2020) (Teleborsa) – La professionalità, l’organizzazione e l’impegno dimostrato in queste settimane dalle società delFS Italiane sono stati riconosciuti e apprezzati dai Ministri dei Trasporti dell’Unione Europea, tanto da proporre FS comeeuropeo per la fase 2 dell’emergenza socio-sanitaria determinata dal Covid-19 e per i mesi a venire, appunto quelli fondamentali della ripartenza e della ricostruzione. A dirlo è stata la Ministra dei Trasporti Paola De Micheli rivolgendosi all’Amministratore delegato di FS Italiane Gianfranco Battisti, nel corso dell’incontro in Regione Lazio per la presentazione del Piano di investimenti regionali in mobilità e infrastrutture. “In questo tempo di crisi ho avuto confronti quotidiani con i colleghi di Paesi stranieri – ha detto Paola De Micheli – e ...