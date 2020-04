Coronavirus | ultime notizie – Conte | «Il 4 maggio inizia la Fase 2 | possibile un aumento

Leggi su open.online

(Di lunedì 27 aprile 2020) In evidenza:nel mondo: lein tempo reale(Covid-19): la normativaMinistero della salute: Covid-19 in ItaliaCovid-19 IPC: documenti internazionali di riferimento Come difenderti dalle bufale e i falsi miti sul Covid-19Azzolina: «Il senso di responsabilità ci impone di tenere chiuse le scuole» ANSA La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina La ministra dell’Istruzione Lucia Azzolina è intervenuta con un post su Facebook per commentare le decisioni del governo in merito alla chiusura delle Scuole fino a settembre a causa dell’emergenza. «Tutti gli scenari elaborati dal comitato tecnico-scientifico sconsigliano la riapertura delle scuole, se non vogliamo vanificare gli sforzi fatti da milioni di italiani e mettere a rischio la salute di tanti», ha scritto Azzolina. «Da ...