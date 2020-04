Channing Tatum | la dieta e l' allenamento per arrivare a 40 anni così

Leggi su gqitalia

(Di domenica 26 aprile 2020) A quanto pare,ha iniziato a fare sport perché i suoi genitori non sapevano come gestire la sua iper attività. Come ha dichiarato l'attore e ballerino americano, 40il 26 aprile, segno zodiacale Toro, «avevo talmente tante energie che i miei mi hanno iscritto a tutti gli sport proposti dalla scuola. Per fortuna a me piaceva fare attività fisica, quindi non mi sono mai tirato indietro». Sarà per questa dedizione allo sport chesfoggia ancora una forma fisica invidiabile? Ecco chesegue e alcuni dei suoi segreti fitness per chi volesse provare a emularlo (impresa non facile). Unda campione Ai suoi 17,5 milioni di follower su Instagram,concede pochi, selezionati post. Insomma, non è certo tipo da documentare la sua vita privata ogni giorno, anzi. E anche nelle ...