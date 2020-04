Avermedia Live Gamer Portable 2 Plus - recensione

Leggi su eurogamer

(Di domenica 26 aprile 2020) Lo streaming e la registrazione di gameplay sono diventati elementi sempre più popolari e ambìti tra i giocatori mainstream, e se in passato era una pratica riservata ai giocatori PC. Adesso anche su console e dispositivi mobile il fenomeno è divenuto largamente in voga.si è insidiata in pochi anni in un mercato da tempo dominato dai rinomati brand Elgato e Blackmagic Design, offrendo schede di acquisizioni e streaming dal buon rapporto qualità-prezzo e affermandosi per i suoi prodotti portatili che non necessitano di passare necessariamente dal PC.Il- GC513 è un prodotto pensato per essere versatile, capace di pass-through 4K60 e di registrare a 1080p60 anche senza passare da un PC. La vera forza di questa scheda di acquisizione/streaming è infatti uno slot MicroSD che permette di registrare i ...