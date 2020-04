Addio a Claudio Risi | regista de I ragazzi della terza C

(Di domenica 26 aprile 2020) È morto stamani in un ospedale romano ilfiglio di Dino e fratello di Marco, nato a Berna il 12 novembre del 1948. Nel 1972 è aiutoprima di Mario Monicelli in 'Vogliamo...

È morto questa mattina in un ospedale romano il regista Claudio Risi, figlio di Dino e fratello maggiore di Marco. Claudio Risi aveva 71 anni ed è deceduto a cause di complicazioni seguite ad un ...È morto a Roma a 71 anni il regista Claudio Risi. Figlio di Dino e fratello maggiore di Marco, era ricoverato da due mesi in ospedale dopo essere stato colpito da un infarto. Risi, dopo essere stato a ...